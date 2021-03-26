Застрявшие на Суэцком канале товары предложили перевезти украинскими "Русланами"

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 53357 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 74245 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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3 марта, 15:41 • 110411 просмотра

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3 марта, 11:09 • 145931 просмотра

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3 марта, 07:14 • 196091 просмотра

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КИЕВ. 26 марта. УНН. Авиалинии Антонова готовы помочь компаниям, которые не могут доставить свои грузы морским путем из-за ситуации на Суэцком канале. Об этом говорится в сообщении ГП “Антонов” в Twitter, передает УНН.

Цитата

"Авиалинии Антонова готовы протянуть крыло помощи компаниям, которые не могут доставить свои грузы морским путем из-за ситуации на Суэцком канале. Наши самолеты могут перевести до 150т груза. Доставим Ваши грузы воздухом в любую точку мира", - сообщили в компании.

Детали

Так, флот Antonov Airlines состоит, в частности, с таких грузовых гигантов, как "Мечта" (макс. нагрузка 250 т), "Руслан" (120 т) и "Антей" (60 т).

Ситуация в Суэцком канале

Сверхбольшой контейнеровоз Ever Given на этой неделе сел на мель в южной части Суэцкого канала и заблокировал движение по нему в обе стороны. По состоянию на пятницу, 26 марта, движение каналом до сих пор заблокированно.

Суэцкий канал является главным маршрутом для поставок нефти с Ближнего Востока в Европу и США - ежедневно через него проходит около 600 тыс. баррелей сырой нефти. Назад по каналу идут мазут и нефть (нефтепродукт, который используется для производства бензина, дизтоплива, лакокрасок и пластмасс).

Ever Given длиной с четыре футбольных поля (400 метров) - это один из крупнейших грузовых океанских транспортов в мире.
200 000-тонное судно может перевозить 20 тыс. контейнеров за раз.

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