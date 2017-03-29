Заставу за Р.Насірова розділили навпіл його дружина та тесть – А.Ситник
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Заставу розміром 100 млн грн за відстороненого голову Державної фіскальної служби Романа Насірова внесли навпіл його дружина та тесть, що ускладнює перевірку походження коштів. Про це в ефірі телеканалу ZIK повідомив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник, передає УНН.
“Перевіряється (походження коштів застави — ред.), але там йде достатньо велика перевірка, бо там 50 на 50 була внесена застава, частина дружиною, частина тестем. І фактично це великий бізнес є у тестя, тому, ця перевірка буде не така швидка, як хотілося б”, — зазначив А.Ситник.
Нагадаємо, вночі 16 березня тимчасово відсторонений голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров вийшов на волю з Лук’янівського СІЗО.
Його дружина внесла заставу у сумі 100 млн грн.
Прокурори НАБУ повідомили, що застава, яка була внесена за Р.Насірова, є найбільшою в історії України.
Нагадаємо, Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру.
Він підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).
Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.