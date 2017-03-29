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Заставу за Р.Насірова розділили навпіл його дружина та тесть – А.Ситник

Заставу за Р.Насірова розділили навпіл його дружина та тесть – А.Ситник

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Заставу розміром 100 млн грн за відстороненого голову Державної фіскальної служби Романа Насірова внесли навпіл його дружина та тесть, що ускладнює перевірку походження коштів. Про це в ефірі телеканалу ZIK повідомив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник, передає УНН.

“Перевіряється (походження коштів застави — ред.), але там йде достатньо велика перевірка, бо там 50 на 50 була внесена застава, частина дружиною, частина тестем. І фактично це великий бізнес є у тестя, тому, ця перевірка буде не така швидка, як хотілося б”, — зазначив А.Ситник.

Нагадаємо, вночі 16 березня тимчасово відсторонений голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров вийшов на волю з Лук’янівського СІЗО.

Його дружина внесла заставу у сумі 100 млн грн.

Прокурори НАБУ повідомили, що застава, яка була внесена за Р.Насірова, є найбільшою в історії України.

Нагадаємо, Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру.

Він підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

Українські Національні Новини

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