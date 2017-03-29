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Залог за Р.Насирова разделили пополам его жена и тесть - А.Сытник

Залог за Р.Насирова разделили пополам его жена и тесть - А.Сытник

Киев • УНН

 • 10660 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Залог в размере 100 млн грн за отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова внесли пополам его жена и тесть, что затрудняет проверку происхождения средств. Об этом в эфире телеканала ZIK сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, передает УНН.

"Проверяется (происхождение средств залога - ред.), Но там идет достаточно большая проверка, там 50 на 50 был внесен залог, часть женой, часть тестем. И фактически у тестя большой бизнес, поэтому, эта проверка будет не такая быстрая, как хотелось бы ", - отметил А.Сытник.

Напомним, ночью 16 марта временно отстраненный председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров вышел на свободу из Лукьяновского СИЗО.

Его жена внесла залог в сумме 100 млн грн.

Прокуроры НАБУ сообщили, что залог, которая была внесена за Р.Насирова, является крупнейшым в истории Украины.

Напомним, Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога.

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