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Заставна система збору відходів запрацювала в Австралії

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Новому Південному Уельсі (штат Австралії - ред.) запрацював пілотний проект по впровадженню заставної системи збору тари. Про це повідомляє Daily Telegraph, передає УНН.

"Ця система значно зменшить кількість сміття у нашому довкіллі. Ми плануємо встановити понад 500 пунктів збору тари в Новому Південному Уельсі. Але це - тільки початок, система буде розширюватися", - розповіла міністр навколишнього середовища Нового Південного Уельсу Габріель Аптон.

Уряд штату розраховує, що заставна система збору тари під назвою "Return and Earn" допоможе зібрати близько 43% контейнерного сміття.

Більшість контейнерів об'ємом від 150 мл до 3 л мають право на повернення 10 центів з кожної пляшки.

"Контейнерні матеріали, які можуть претендувати на відшкодування грошей, включають скло, пластик, алюміній, сталь і рідкий картон (коробки)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, багато європейських країн вирішують проблему накопичення тари за допомогою депозитної (заставної) системи збору тари. Вона діє в Швеції, Німеччині, Норвегії, Фінляндії, Данії, Естонії. Наприклад, в Норвегії завдяки цій системі збирають 95% тари, в Фінляндії - 93,3%, а в Данії - 89%.

Українські нардепи пропонують перейняти успішний досвід європейських країн. У ВР зареєстрований законопроект №5614 "Про систему збору та утилізації тари", однак він досі так і залишається нерозглянутим.

У той же час переймати європейський підхід по збору тари взялися в Білорусі. Однак просуваються вони значно швидше і впровадити її планують уже до 2020 році.

Довідка УНН: принцип роботи депозитної системи збору тари полягає в тому, що при здачі тари в спеціальний автомат - він повертає частину грошей, сплачених при купівлі напою. Чим більше пляшок здають - тим більше тари можна повторно використовувати або переробляти. Це, в свою чергу, зменшує кількість сміття, яке осідає в океанах і на звалищах.

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