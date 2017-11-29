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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 11808 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

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Залоговая система сбора отходов заработала в Австралии

Залоговая система сбора отходов заработала в Австралии

Киев  •  УНН

 • 9814 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Новом Южном Уэльсе (штат Австралии - ред.) заработал пилотный проект по внедрению залоговой системы сбора тары. Об этом сообщает Daily Telegraph, передает УНН.

"Эта система значительно уменьшит количество мусора в нашей окружающей среде. Мы планируем установить более 500 пунктов сбора тары в Новом Южном Уэльсе. Но это - только начало, система будет расширяться", - рассказала министр окружающей среды Нового Южного Уэльса Габриэль Аптон.

Правительство штата рассчитывает, что залоговая система сбора тары под названием "Return and Earn" поможет собрать около 43% контейнерного мусора.

Большинство контейнеров объемом от 150 мл до 3 л имеют право на возврат 10 центов с каждой бутылки.

"Контейнерные материалы, которые могут претендовать на возмещение денег, включают стекло, пластик, алюминий, сталь и жидкий картон (коробки)", - говорится в сообщении.

Напомним, многие европейские страны решают проблему накопления тары с помощью депозитной (залоговой) системы сбора тары. Она действует в Швеции, Германии, Норвегии, Финляндии, Дании, Эстонии. Например, в Норвегии благодаря этой системе собирают 95% тары, в Финляндии - 93,3%, а в Дании - 89%.

Украинские нардепы предлагают перенять успешный опыт европейских стран. В ВР зарегистрирован законопроект №5614 "О системе сбора и утилизации тары", однако он до сих пор так и остается не рассмотренным.

В то же время перенимать европейский подход по сбору тары взялись в Беларуси. Однако двигаются они значительно быстрее и внедрить ее планируют уже до 2020 году.

Справка УНН: принцип работы депозитной системы сбора тары заключается в том, что при сдаче тары в специальный автомат - он возвращает часть денег, уплаченных при покупке напитка. Чем больше бутылок сдают - тем больше тары можно повторно использовать или перерабатывать. Это, в свою очередь, уменьшает количество мусора, которое оседает в океанах и на свалках.

Украинские Национальные Новости

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