Засновники BioNTech: людство візьме пандемію COVID-19 під контроль лише вакцинацією

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“У багатьох країнах Європи та США наприкінці літа ми, мабуть, опинимось у такому положенні, що більше не доведеться запроваджувати локдауни. Однак вірус не зникне. Пройде щонайменше рік, перш ніж людство зможе контролювати ситуацію”, — вважає Уюр Шахін.

Деталі

Німецьке подружжя вважає, що під час такої кризи не все проходитиме гладко.

“Якщо включити лікарів загальної практики та медичний персонал, не було б проблемою робити вакцинацію 80 мільйонів людей раз на рік”, — підкреслює Шахін.

Як тільки близько 70% людей у Німеччині будуть щеплені, ситуація стане більш керованою, впевнені вони.

Додатково

Німецька компанія BioNTech разом із Pfizer розробили мРНК-вакцину від COVID-19. У ЦГЗ МОЗ повідомили, що першу партію цих вакцин від коронавірусу Україна отримає вже у квітні безплатно в межах програми COVAX.

Вакцинація в Україні

Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (Covishield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.

Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, що до кінця березня Україна також очікує на постачання вакцини CoronaVac китайського виробника Sinovac Biotech. Вона вже показала “хороший профіль безпеки” з антитілами у 90% щеплених через два тижні після другої дози. Окрім того, майже не спостерігається побічних ефектів — лише почервоніння в місці уколу на руці та короткочасна субфебрильна температура (менше ніж 5% випадків).