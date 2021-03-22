Учредители BioNTech: человечество возьмет пандемию COVID-19 под контроль только вакцинацией
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Основатели компании BioNTech (разработчики вакцины совместно с Pfizer) Уюр Шахин и его жена Озлем Тюречи ожидают, что введение локдаунов останется в прошлом уже к концу лета 2021 года благодаря массовой вакцинации населения против COVID-19. Об этом они рассказали в своем интервью изданию Welt, передает УНН.
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"Во многих странах Европы и США в конце лета мы, пожалуй, окажемся в таком положении, что больше не придется вводить локдауны. Однако вирус не исчезнет. Пройдет как минимум год, прежде чем человечество сможет контролировать ситуацию", - считает Уюр Шахин.
Детали
Супружеская чета из Германии считает, что во время такого кризиса не всё пройдет гладко.
"Если включить врачей общей практики и медицинский персонал, не было бы проблемой делать вакцинацию 80 млн человек раз в год", - подчеркивает Шахин.
Как только около 70% в Германии будут привиты, ситуация станет более управляемой, уверены они.
Дополнительно
Немецкая компания BioNTech вместе с Pfizer разработали мРНК-вакцину от COVID-19. В ЦОЗ Минздрава сообщили, что первую партию этих вакцин от коронавируса Украина получит уже в апреле бесплатно в рамках программы COVAX.
Вакцинация в Украине
Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела с Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.
Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что до конца марта Украина также ожидает поставки вакцины CoronaVac китайского производителя Sinovac Biotech. Она уже показала "хороший профиль безопасности" с антителами у 90% привитых через две недели после второй дозы. Кроме того, почти не наблюдается побочных эффектов - только покраснение в месте укола на руке и кратковременная субфебрильная температура (менее 5% случаев).