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Засновник оператора державних лотерей “М.С.Л.” відзначив своє 70-річчя

Засновник оператора державних лотерей “М.С.Л.” відзначив своє 70-річчя

Київ • УНН

 • 9307 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Засновник оператора державних лотерей “М.С.Л.” Маркос Шиапаніс 22 січня цього року відсвяткував своє 70-річчя, повідомляє УНН з посиланням на сайт компанії.

“Маркос Шиапаніс народився на Кіпрі у невеличкому місті Фамагуста, яке нині окуповане Туреччиною, проживає у Греції в будинку своїх батьків у містечку Френарос. Він одружений, має двійко чудових уже дорослих дітей (сина і дочку), які отримали освіту у Великобританії і вже успішно працюють. При цьому наш ювіляр завжди добре орієнтується у реаліях життя України. Наприкінці дев’яностих років, коли оператору державних лотерей „М.С.Л.“ були конче потрібні інвестиції для технічного переоснащення процесу гри та закупівлі передового лотерейного обладнання світового класу, пан Шиапаніс знайшов потрібні кошти й став основним акціонером „М.С.Л.“”, — розповіли в компанії.

Попри економічну та політичну нестабільність на пострадянському просторі М.Шиапанісу вдалося добитися визнання компанії на міжнародній арені. Європейська асоціація державних і ТОТО лотерей визнала “М.С.Л.” єдиним українським оператором державних лотерей, діяльність якого відповідає європейським стандартам.

“Починаючи з 1999 року, Маркос Шиапаніс сприяє втіленню найсучасніших ідей лотерейного бізнесу на теренах України, бере активну участь у розвитку різноманітних напрямків роботи „М.С.Л.“, що, в кінцевому підсумку, забезпечило її лідерство в галузі ігрового бізнесу. Коли в 2009 році знову виникла потреба у додаткових інвестиціях, пан Маркос зміг, за рахунок свого авторитету, залучити додаткові інвестиції вдруге, що допомогло створити нові можливості для зростання популярності таких державних лотерей, як „Лото-Забава“ та „МЕГАЛОТ“.

Але коло інтересів пана Маркоса не обмежується лише лотерейною справою. Як людина обдарована, з різнобічними інтересами та активною життєвою позицією, він був представником України на Олімпійських іграх в Афінах і забезпечив прийом та розміщення українських уболівальників, гостей і журналістів”, — зазначили в “М.С.Л.”.

За даними компанії, Маркос Шиапаніс є послідовним прихильником того, що лотерейна компанія “М.С.Л.” не повинна обмежуватися інвестуванням коштів лише на свій розвиток, але обов’язково має виділяти гроші на благодійні справи.

“Саме пан Маркос був ініціатором побудови в Богуславі льодового палацу „Льодограй“. На відкриття „Льодограю“ у 2014 році Маркос Шиапаніс приїздив особисто, ретельно оглядав льодовий майданчик та інфраструктуру палацу”, — розповіли в “М.С.Л.”.

Останнім часом пан Маркос серйозно стурбований санкціями, які накладено на “М.С.Л.” із незрозумілих причин. Але оскільки компанія завжди працювала у рамках діючого законодавства України, Маркос Шиапакіс сподівається, що згодом все з’ясується і прикру помилку буде виправлено“, — резюмували в компанії.

Нагадаємо, лише минулого року гравці виграли понад 70 млн грн в лотереї, які організовує оператор “М.С.Л.”. Зокрема, завдяки лотереї “Лото-Забава” в 2016 році з’явилось 20 нових мільйонерів.

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