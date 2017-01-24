Основатель оператора государственных лотерей "М.С.Л." отметил свое 70-летие

"Маркос Шиапанис родился на Кипре в небольшом городе Фамагуста, который сейчас оккупирован Турцией, проживает в Греции в доме своих родителей в городке Френарос. Он женат, имеет двух замечательных уже взрослых детей (сына и дочь), которые получили образование в Великобритании и уже успешно работают. При этом наш юбиляр всегда хорошо ориентируется в реалиях жизни Украины. В конце девяностых годов, когда оператору государственных лотерей "М.С.Л." были необходимы инвестиции для технического переоснащения процесса игры и закупки передового лотерейного оборудования мирового класса, господин Шиапанис нашел необходимые средства и стал основным акционером "М.С.Л."", - рассказали в компании.

Несмотря на экономическую и политическую нестабильность на постсоветском пространстве М.Шиапанису удалось добиться признания компании на международной арене. Европейская ассоциация государственных и ТОТО лотерей признала "М.С.Л." единственным украинским оператором государственных лотерей, деятельность которого соответствует европейским стандартам.

"Начиная с 1999 года, Маркос Шиапанис способствует воплощению самых современных идей лотерейного бизнеса в Украине, активно участвует в развитии различных направлений работы "М.С.Л.", что, в конечном итоге, обеспечило лидерство в области игорного бизнеса. Когда в 2009 году вновь возникла потребность в дополнительных инвестициях, господин Маркос смог, за счет своего авторитета, привлечь дополнительные инвестиции, что помогло создать новые возможности для роста популярности таких государственных лотерей, как "Лото-Забава" и "МЕГАЛОТ".

Но круг интересов господина Маркоса не ограничивается лотерейным делом. Как человек одаренный, с разносторонними интересами и активной жизненной позицией, он был представителем Украины на Олимпийских играх в Афинах и обеспечил прием и размещение украинских болельщиков, гостей и журналистов", - отметили в "М.С.Л.".

По данным компании, Маркос Шиапанис является последовательным сторонником того, что лотерейная компания "М.С.Л." не должна ограничиваться инвестированием средств только в свое развитие, но и обязательно должна выделять деньги на благотворительные дела.

"Именно господин Маркос был инициатором построения в Богуславе ледового дворца "Ледограй". На открытие "Ледограя" в 2014 году Маркос Шиапанис приезжал лично, тщательно осматривал ледовую площадку и инфраструктуру дворца", - рассказали в "М.С.Л.".

В последнее время господин Маркос серьезно обеспокоен санкциями, которые наложены на "М.С.Л." по непонятным причинам. Но поскольку компания всегда работала в рамках действующего законодательства Украины, Маркос Шиапакис надеется, что со временем все выяснится и досадную ошибку исправят", - резюмировали в компании.

Напомним, только в прошлом году игроки выиграли более 70 млн грн в лотереи, которые проводит оператор "М.С.Л.". В частности, благодаря лотерее "Лото-Забава" в 2016 году появилось 20 новых миллионеров.