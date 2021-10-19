Заслужена артистка України Марія Гонта померла від ускладнень коронавірусу

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Артистка померла 18 жовтня. Причиною смерті стало ускладнення від коронавірусу, з яким жінка боролася протягом останніх тижнів.

«Ця талановита, працьовита актриса з хорошими зовнішніми і голосовими даними полонила серця глядачів і багато років не переставала дивувати їх широкою палітрою створених нею образів», — пише Тернопільський академічний драматичний театр ім Т. Г.Шевченка на своїй сторінці у Facebook.

За своє життя Марія Гонта відіграла понад сотню ролей, серед яких : Ганна («Маруся Богуславка» Михайла Старицького), Маруся Чурай («Дівчина з легенди» Любові Забашти), Рахіра («Земля» Василя Василька за Ольгою Кобилянською), Наталка ("Наталка Полтавка" Миколи Лисенка) та багато інших.

Артистка — лауреатка премії Марії Заньковецької. Також вона мала довічну президентську стипендію.

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