Заслужена артистка України Марія Гонта померла від ускладнень коронавірусу
Київ • УНН
Київ. 19 жовтня. УНН. На 84 році життя померла актриса театру та заслужена артистка України Марія Гонта. Про це повідомляє УНН з посиланням на Тернопільський академічний український драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка.
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Артистка померла 18 жовтня. Причиною смерті стало ускладнення від коронавірусу, з яким жінка боролася протягом останніх тижнів.
«Ця талановита, працьовита актриса з хорошими зовнішніми і голосовими даними полонила серця глядачів і багато років не переставала дивувати їх широкою палітрою створених нею образів», — пише Тернопільський академічний драматичний театр ім Т. Г.Шевченка на своїй сторінці у Facebook.
За своє життя Марія Гонта відіграла понад сотню ролей, серед яких : Ганна («Маруся Богуславка» Михайла Старицького), Маруся Чурай («Дівчина з легенди» Любові Забашти), Рахіра («Земля» Василя Василька за Ольгою Кобилянською), Наталка ("Наталка Полтавка" Миколи Лисенка) та багато інших.
Артистка — лауреатка премії Марії Заньковецької. Також вона мала довічну президентську стипендію.
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