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Заслуженная артистка Украины Мария Гонта умерла от осложнений коронавируса

Заслуженная артистка Украины Мария Гонта умерла от осложнений коронавируса

Киев  •  УНН

 • 81555 просмотра

Киев. 19 октября. УНН. На 84 году жизни скончалась актриса театра и заслуженная артистка Украины Мария Гонта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Тернопольский академический украинский драматический театр им Т.Г.Шевченка.

Детали

Артистка умерла 18 октября. Причиной смерти стало осложнение от коронавируса, с которым женщина боролась в течении последних недель.

“Эта талантливая, трудолюбивая актриса с хорошими внешними и голосовыми данными пленила сердца зрителей и много лет не переставала удивлять их широкой палитрой созданных ней образов”, — пишет Тернопольский академический драматический театр им Т.Г.Шевченко на своей странице в Facebook.

За свою жизнь Мария Гонта сыграла более сотни ролей, среди которых:

Анна (“Маруся Богуславка” Михаила Старицкого), Маруся Чурай ( “Девушка из легенды” Любови Забашты), Рахира ( “Земля” Василия Василько за Ольгой Кобылянской), Наталья (“Наталка Полтавка” Николая Лысенко) и многие другие.

Артистка — лауреат премии Марии Заньковецкой. Также она имела пожизненную президентскую стипендию.

Напомним

Умерла известная украинская оперная певица Белла Руденко.

Украинские Национальные Новости

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