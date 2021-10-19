Заслуженная артистка Украины Мария Гонта умерла от осложнений коронавируса
Киев • УНН
Киев. 19 октября. УНН. На 84 году жизни скончалась актриса театра и заслуженная артистка Украины Мария Гонта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Тернопольский академический украинский драматический театр им Т.Г.Шевченка.
Детали
Артистка умерла 18 октября. Причиной смерти стало осложнение от коронавируса, с которым женщина боролась в течении последних недель.
“Эта талантливая, трудолюбивая актриса с хорошими внешними и голосовыми данными пленила сердца зрителей и много лет не переставала удивлять их широкой палитрой созданных ней образов”, — пишет Тернопольский академический драматический театр им Т.Г.Шевченко на своей странице в Facebook.
За свою жизнь Мария Гонта сыграла более сотни ролей, среди которых:
Анна (“Маруся Богуславка” Михаила Старицкого), Маруся Чурай ( “Девушка из легенды” Любови Забашты), Рахира ( “Земля” Василия Василько за Ольгой Кобылянской), Наталья (“Наталка Полтавка” Николая Лысенко) и многие другие.
Артистка — лауреат премии Марии Заньковецкой. Также она имела пожизненную президентскую стипендию.
Напомним
Умерла известная украинская оперная певица Белла Руденко.