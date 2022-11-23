Засипало 50 тоннами зерна: на Хмельниччині загинув місцевий мешканець
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. В Хмельницькій області рятувальники дістали тіло чоловіка, якого засипало 50 тоннами кукурудзи. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України, пише УНН.
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Як зазначається, рятувальники дістали людину, яка знаходилася на дні зернового бункера під великою масою зерна кукурудзи (близько 50 тонн).
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«Бійці ДСНС за допомогою медичних нош та рятувальної мотузки вилучили тіло загиблого, ним виявився чоловік 1977 року народження. Що стало причиною загибелі наразі встановлюється працівниками Національної поліції», - ідеться у повідомленні.
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