Засипало 50 тоннами зерна: на Хмельниччині загинув місцевий мешканець

Деталі

Як зазначається, рятувальники дістали людину, яка знаходилася на дні зернового бункера під великою масою зерна кукурудзи (близько 50 тонн).

Доповнення

«Бійці ДСНС за допомогою медичних нош та рятувальної мотузки вилучили тіло загиблого, ним виявився чоловік 1977 року народження. Що стало причиною загибелі наразі встановлюється працівниками Національної поліції», - ідеться у повідомленні.

Доповнення

Поліцейський з міста Ростова-на-Дону у росії, який отримав 15 років позбавлення волі за вбивство дружини, загинув на війні проти України.