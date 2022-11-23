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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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Засипало 50 тоннами зерна: на Хмельниччині загинув місцевий мешканець

Засипало 50 тоннами зерна: на Хмельниччині загинув місцевий мешканець

Київ • УНН

 • 459486 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. В Хмельницькій області рятувальники дістали тіло чоловіка, якого засипало 50 тоннами кукурудзи. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України, пише УНН.

Деталі

Як зазначається, рятувальники дістали людину, яка знаходилася на дні зернового бункера під великою масою зерна кукурудзи (близько 50 тонн).

Доповнення

«Бійці ДСНС за допомогою медичних нош та рятувальної мотузки вилучили тіло загиблого, ним виявився чоловік 1977 року народження. Що стало причиною загибелі наразі встановлюється працівниками Національної поліції», - ідеться у повідомленні.

Доповнення

Поліцейський з міста Ростова-на-Дону у росії, який отримав 15 років позбавлення волі за вбивство дружини, загинув на війні проти України.

Українські Національні Новини

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