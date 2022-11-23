Засыпало 50 тоннами зерна: в Хмельницкой области погиб местный житель

Детали

Как отмечается, спасатели получили человека, который находился на дне зернового бункера под большой массой зерна кукурузы (около 50 тонн).

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«Бойцы ГСЧС с помощью медицинских ношей и спасательной веревки изъяли тело погибшего, им оказался мужчина 1977 года рождения. Что стало причиной гибели устанавливается работниками Национальной полиции», - говорится в сообщении.

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Полицейский из города ростова-на-дону в россии, получивший 15 лет лишения свободы за убийство жены, погиб на войне против Украины.