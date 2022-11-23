Засыпало 50 тоннами зерна: в Хмельницкой области погиб местный житель
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Хмельницкой области спасатели получили тело мужчины, которого засыпало 50 тоннами кукурузы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
Как отмечается, спасатели получили человека, который находился на дне зернового бункера под большой массой зерна кукурузы (около 50 тонн).
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«Бойцы ГСЧС с помощью медицинских ношей и спасательной веревки изъяли тело погибшего, им оказался мужчина 1977 года рождения. Что стало причиной гибели устанавливается работниками Национальной полиции», - говорится в сообщении.
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