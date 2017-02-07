Засідання Вищого спецсуду України у справі розгону запорізького Майдану перенесли
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 7 лютого. УНН. Заплановане на сьогодні засідання Вищого спеціалізованого суду України у справі розгону запорізького Майдану знову перенесене у зв’язку з неявкою адвоката обвинуваченого. Про це проінформували у прокуратурі Запорізької області, повідомляє УНН.
Повідомлено, що адвокат не зміг дістатись зали суду через погодні умови. Засідання перенесли на 28 березня 2017 року.
"Прокуратура продовжуватиме відстоювати позицію щодо призначення справедливого, суворішого покарання одному з організаторів розгону запорізького Майдану", - зазначили у прокуратурі.
Нагадаємо, за розгін запорізького Майдану В.Межейко винесли вирок у вигляді 5 років позбавлення волі, але потім суд змінив покарання на умовний термін. Прокуратура не погодилась з таким вироком та подала касаційне представлення.