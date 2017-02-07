Заседание Высшего спецсуда Украины по делу разгона запорожского Майдана перенесли
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 7 февраля. УНН. Запланированное на сегодня заседание Высшего специализированного суда Украины по делу разгона запорожского Майдана снова перенесено в связи с неявкой адвоката обвиняемого. Об этом проинформировали в прокуратуре Запорожской области, сообщает УНН.
Сообщается, что адвокат не смог добраться в зал суда из-за погодных условий. Заседание перенесли на 28 марта 2017 года.
"Прокуратура будет продолжать отстаивать позицию о назначении справедливого, сурового наказания одному из организаторов разгона запорожского Майдана", - отметили в прокуратуре.
Напомним, за разгон запорожского Майдана В.Межейко вынесли приговор в виде 5 лет лишения свободы, но затем суд изменил наказание на условный срок. Прокуратура не согласилась с таким приговором и подала кассационное представление.