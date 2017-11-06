Засідання у справі Штепи скасували через те, що суддя пішов у декрет

В травні 2017 року справу Штепи перенаправили в Ленінський райсуд Харкова і почали слухати з самого початку в четвертий раз, в тому числі через зміни в складі колегії суддів.

Неля Штепа вийшла з СІЗО 20 вересня. Суд змінив їй запобіжний захід на домашній арешт через три роки в СІЗО. Екс-мера підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Нагадаємо, що Штепу затримали в липні 2014 року. На суді вона пояснювала, що закликала президента Росії увійти в Слов'янськ під загрозою бойовиків, які утримували її в полоні, а інтерв'ю для російських видань давала "під дулом автомата".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Штепа виписалася з лікарні і повернулася у Слов'янськ.