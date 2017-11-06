Засідання у справі Штепи скасували через те, що суддя пішов у декрет
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 6 листопада. УНН. У Ленінському районному суді Харкова скасували засідання у справі екс-мера Слов'янська Нелі Штепи через те, що головуючий суддя, Віктор Вікторов, пішов у декретну відпустку. 15 листопада буде вирішуватися питання про продовження слухання справи. Можливо, його навіть направлять на розгляд з самого початку, передає кореспондент УНН.
В травні 2017 року справу Штепи перенаправили в Ленінський райсуд Харкова і почали слухати з самого початку в четвертий раз, в тому числі через зміни в складі колегії суддів.
Неля Штепа вийшла з СІЗО 20 вересня. Суд змінив їй запобіжний захід на домашній арешт через три роки в СІЗО. Екс-мера підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.
Нагадаємо, що Штепу затримали в липні 2014 року. На суді вона пояснювала, що закликала президента Росії увійти в Слов'янськ під загрозою бойовиків, які утримували її в полоні, а інтерв'ю для російських видань давала "під дулом автомата".
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