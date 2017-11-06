Заседание по делу Штепы отменили из-за того, что судья ушел в декрет
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Ленинском районном суде Харькова отменили заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы из-за того, что председательствующий судья Виктор Викторов, ушел в декретный отпуск. 15 ноября будет решаться вопрос о продлении слушания дела. Возможно, его даже направят на рассмотрение с самого начала, передает корреспондент УНН.
В мае 2017 года дело Штепы перенаправили в Ленинский райсуд Харькова и начали слушать с самого начала в четвертый раз, в том числе из-за изменений в составе коллегии судей.
Неля Штепа вышла из СИЗО 20 сентября. Суд изменил ей меру пресечения на домашний арест через три года в СИЗО. Экс-мэра подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Напомним, что Штепу задержали в июле 2014 года. На суде она объясняла, что призвала президента России войти в Славянск под угрозой боевиков, удерживали ее в плену, а интервью для российских изданий давала “под дулом автомата”.
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