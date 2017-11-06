Заседание по делу Штепы отменили из-за того, что судья ушел в декрет

В мае 2017 года дело Штепы перенаправили в Ленинский райсуд Харькова и начали слушать с самого начала в четвертый раз, в том числе из-за изменений в составе коллегии судей.

Неля Штепа вышла из СИЗО 20 сентября. Суд изменил ей меру пресечения на домашний арест через три года в СИЗО. Экс-мэра подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Напомним, что Штепу задержали в июле 2014 года. На суде она объясняла, что призвала президента России войти в Славянск под угрозой боевиков, удерживали ее в плену, а интервью для российских изданий давала “под дулом автомата”.

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