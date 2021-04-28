Засідання у справі покійного Кернеса відбудеться сьогодні: допитають потерпілих

Деталі

Київський райсуд Полтави відклав слухання у справі щодо колишнього міського голови Харкова Геннадія Кернеса та його охоронців Віталія Блінника та Євгена Сміцького до 28 квітня для повторного виклику потерпілих для проведення їх допиту.

Засідання розпочнеться о 11:00.

Контекст

Справу проти мера Харкова Геннадія Кернеса та його охоронців Віталія Блинника та Євгена Сміцького, які обвинувачуються у погрозі вбивством, незаконному позбавленні волі та катуванні двох активістів Харківського Євромайдану у січні 2014 року, повторно розглядав Київський райсуд Полтави. У Київському районному суді Полтави 7 квітня оголосили обвинувальний акт у справі щодо покійного мера Харкова Геннадія Кернеса та його охоронців.

Доповнення

Кернес помер на 62-му році життя 16 грудня 2020 року в берлінській клініці “Шаріте”, де проходив лікування після ускладнень від COVID-19. Його тіло доставили з Берліну до Харкова літаком 21 грудня, поховали колишнього мера харківському міському кладовищі № 2.

29 січня 2021 року суд вирішив не закривати справу стосовно Кернеса у зв’язку з його смертю і продовжити розгляд, оскільки на цьому наполягали родичі обвинуваченого та захист.