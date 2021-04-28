Заседание по делу покойного Кернеса состоится сегодня: допросят потерпевших
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Киевском районном суде Полтавы сегодня состоится повторное заседание по делу в отношении бывшего городского головы Харькова Геннадия Кернеса. Об этом пишет УНН со ссылкой на Судебную власть Украины.
Детали
Киевский райсуд Полтавы отложил слушания по делу в отношении бывшего городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицького до 28 апреля для повторного вызова пострадавших для проведения их допроса.
Заседание начнется в 11:00.
Контекст
Дело против мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицького, которые обвиняются в угрозе убийством, незаконном лишении свободы и истязании двух активистов Харьковского евромайдан в январе 2014 года, повторно рассматривал Киевский райсуд Полтавы. В Киевском районном суде Полтавы 7 апреля объявили обвинительный акт по делу о покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников.
Дополнение
Кернес умер на 62-м году жизни 16 декабря 2020 в берлинской клинике “Шарите”, где проходил лечение после осложнений от COVID-19. Его тело доставили из Берлина в Харьков самолетом 21 декабря, похоронили бывшего мэра харьковском городском кладбище № 2.
29 января 2021 суд решил не закрывать дело в отношении Кернеса в связи с его смертью и продолжить рассмотрение, поскольку на этом настаивали родственники обвиняемого и защиту.