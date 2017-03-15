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Засідання тристоронньої контактної групи розпочалося у Мінську

Засідання тристоронньої контактної групи розпочалося у Мінську

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Засідання контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі розпочалося у Мінську. Про це повідомила прес-секретар представника України у контактній групі Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facеbook, передає УНН.

“У Мінську почалося засідання тристоронньої контактної групи”, — повідомила вона.

Як повідомляв УНН, контактна група провела засідання в Мінську 1 березня.

Сторони у Мінську домовилися не атакувати Донецьку фільтрувальну станцію.

Україна в Мінську вимагала допуску Червоного Хреста до тюрем на окупованих територіях.

Українські Національні Новини

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