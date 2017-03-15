Заседание трехсторонней контактной группы началось в Минске
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Заседание контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе началось в Минске. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер на своей странице в Facеbook, передает УНН.
"В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы", - сообщила она.
Как сообщал УНН, контактная группа провела заседание в Минске 1 марта.
Стороны в Минске договорились не атаковать Донецкую фильтровальную станцию.
Украина в Минске требовала допуск Красного Креста в тюрьмы на оккупированных территориях.