Засідання ТКГ: Україна готова працювати в режимі 24/7 для погодження єдиного "Плану дій"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Сьогодні відбулося чергове засідання ТКГ на рівні Глав делегацій у режимі відеоконференції. Як повідомили на офіційній сторінці Української делегації у Facebook, Україна висловила готовність працювати в режимі 24/7 для погодження єдиного "Плану дій", передає УНН.
Як повідомили в українській делегації, що стосується політичного напрямку, то основою обговорення став «План спільних кроків учасників ТКГ з виконання Мінських домовленостей», запропонований Главою української Делегації Леонідом Кравчуком.
"Українська сторона підтримала ініціативу представників ОБСЄ провести позачергове засідання Політичної підгрупи та запевнила у своїй готовності працювати в режимі 24/7 для якнайшвидшого погодження єдиного документу, сформульованого всіма учасниками", - йдеться у повідомленні.
Основний аргумент - до кінця поточного року залишилося тільки два засідання ТКГ, наголосили у делегації.
Нагадаємо, 10 листопада на засіданні Політичної підгрупи ТКГ головною новиною стало обговорення українського “Плану дій”. І можна сказати, що український „План“ взятий за основу.