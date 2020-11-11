Засідання ТКГ: Україна готова працювати в режимі 24/7 для погодження єдиного "Плану дій"

Як повідомили в українській делегації, що стосується політичного напрямку, то основою обговорення став «План спільних кроків учасників ТКГ з виконання Мінських домовленостей», запропонований Главою української Делегації Леонідом Кравчуком.

"Українська сторона підтримала ініціативу представників ОБСЄ провести позачергове засідання Політичної підгрупи та запевнила у своїй готовності працювати в режимі 24/7 для якнайшвидшого погодження єдиного документу, сформульованого всіма учасниками", - йдеться у повідомленні.

Основний аргумент - до кінця поточного року залишилося тільки два засідання ТКГ, наголосили у делегації.

Нагадаємо, 10 листопада на засіданні Політичної підгрупи ТКГ головною новиною стало обговорення українського “Плану дій”. І можна сказати, що український „План“ взятий за основу.