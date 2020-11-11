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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Заседание ТКГ: Украина готова работать в режиме 24/7 для согласования единого "Плана действий"

Заседание ТКГ: Украина готова работать в режиме 24/7 для согласования единого "Плана действий"

Киев  •  УНН

 • 15971 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Сегодня состоялось очередное заседание ТКГ на уровне глав делегаций в режиме видеоконференции. Как сообщили на официальной странице Украинской делегации в Facebook, Украина выразила готовность работать в режиме 24/7 для согласования единого "Плана действий", передает УНН.

Как сообщили в Украинской делегации, что касается политического направления, то основой обсуждения стал “План совместных шагов участников ТКГ по выполнению Минских договоренностей”, предложенный главой украинского Делегации Леонидом Кравчуком.

“Украинская сторона поддержала инициативу представителей ОБСЕ провести внеочередное заседание Политической подгруппы и заверила в своей готовности работать в режиме 24/7 для скорейшего согласования единого документа, сформулированного всеми участниками”, — говорится в сообщении.

Основной аргумент — до конца текущего года осталось только два заседания ТКГ, отметили в делегации.

Напомним, 10 ноября на заседании Политической подгруппы ТКГ главной новостью стало обсуждение украинского “Плана действий”. И можно сказать, что украинский “План” взят за основу.

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