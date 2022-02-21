Засідання Ради безпеки РФ: Медведєв заявив, що в "ДНР" та "ЛНР" живуть 800 тисяч громадян Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. В Кремлі відбувається засідання Ради безпеки, де розглядається ситуація навколо України та можливе "визнання самопроголошених республік ДНР та ЛНР". Про це УНН пише з посиланням на ТАСС.
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Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що у "ДНР" та "ЛНР" живуть 800 тисяч громадян Російської федерації.
"Це наші з вами люди, громадяни нашої країни. При виникненні будь-яких проблем навколо американських громадян, якщо одного хоча б захоплять, США проводять спецоперацію. Єдиним виходом виявиться визнання права суб'єктності цих територій, - заявив Медведєв. - Ситуація цілком імовірно покращуватиметься не буде".
Він додав, що переважна більшість громадян Росії "підтримала б визнання".
Медведєв додав, що "ці території Україні не потрібні, оскільки жителі зазнають масових репресій, їх позбавляють прав людини".
Додамо
Близько 950 тис. жителів тимчасово окупованих територій на сході України нібито подали заяви на отримання громадянства РФ. Отримали громадянство понад 770 тис., повідомив у неділю депутат Держдуми від Ростовської області Віктор Водолацький.