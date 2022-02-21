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Заседание Совета безопасности РФ: Медведев заявил, что в "ДНР" и ЛНР" живут 800 тысяч граждан России

Заседание Совета безопасности РФ: Медведев заявил, что в "ДНР" и ЛНР" живут 800 тысяч граждан России

Киев • УНН

 • 199870 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. В Кремле проходит заседание Совета безопасности, где рассматривается ситуация вокруг Украины и возможное "признание самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР". Об этом УНН пишет со ссылкой на ТАСС.

Детали

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в "ДНР" и "ЛНР" живут 800 тысяч граждан Российской федерации.

"Это наши с вами люди, граждане нашей страны. При возникновении каких-либо проблем вокруг американских граждан, если одного хотя бы захватят, США проводят спецоперацию. Единственным выходом окажется признание права субъектности этих территорий, - заявил Медведев. - Ситуация вполне вероятно улучшаться не будет".

Он добавил, что подавляющее большинство граждан России "поддержало бы признание".

Медведев добавил, что "эти территории Украине не нужны, поскольку жители подвергаются массовым репрессиям, их лишают прав человека".

Добавим

Около 950 тыс. жителей временно оккупированных территорий на востоке Украины якобы подали заявления на получение гражданства РФ. Получили гражданство более 770 тыс., сообщил в воскресенье депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий.

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