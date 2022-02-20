У Росії заявили, що близько мільйона жителів оккупованого Донбасу подали заяви на громадянство РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Близько 950 тис. жителів тимчасово окупованих територій на сході України нібито подали заяви на отримання громадянства РФ. Отримали громадянство понад 770 тис., повідомив у неділю депутат Держдуми від Ростовської області Віктор Водолацький, пише УНН з посиланням на ТАСС.
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"Загальна кількість тих, хто написав заяву - близько 950 тис. осіб. Люди зараз продовжують йти в міграційні служби і пишуть заяви на отримання громадянства РФ", - сказав Водолацький.
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З його слів, станом на 15 лютого, кількість громадян Росії, які проживають на території "ДНР" і "ЛНР", нібито становить 775 тис. 620 осіб, а ще для 170 тис. осіб поки проходить процедура оформлення громадянства.
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18 лютого після масового артобстрілу бойовиками Донбасу, бойовики "ДНР" і "ЛНР" оголосили про початок "масової евакуації" населення в Росію.
За словами лідера бойовиків Пушиліна, президент України Володимир Зеленський нібито "найближчим часом накаже військовим перейти в наступ".
Через деякий час в окупованому Донецьку прозвучала сирена "цивільної оборони".
Проте, в Кремлі заявили, що нічого не чули про евакуацію населення, а місцеві жителі повідомили журналісту УНН, що паніка "фейкова", і ніхто не збирається залишати Донецьк.
Міністр оборони України Олексій Резніков запевнив, що українські військові даватимуть відсіч провокаціям з боку ворога, але не планують наступ на окуповані території.
Пізніше в центрі Донецька прогримів вибух. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки вважає, що "вибух" в Донецьку - це свідома провокація бойовиків.
Як заявив головнокомандувач ООС Олександр Павлюк, бойовики на Донбасі здійснюють скупчення мирного населення під виглядом евакуації для проведення терористичних актів. Окупанти планують звинуватити українських військових у їх загибелі.