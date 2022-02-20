В России зявили, что около миллиона жителей окупированного Донбасса подали заявления на гражданство РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Около 950 тыс. жителей временно окпированных територий на востоке Украины якобы подали заявления на получение гражданства РФ. Получили гражданство более 770 тыс., сообщил в воскресенье депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий, пишет УНН со ссылкой на ТАСС.
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"Общее количество написавших заявление - порядка 950 тыс. человек. Люди сейчас продолжают идти в миграционные службы и пишут заявления на получение гражданства РФ", - сказал Водолацкий.
Детали
С его слов, по состоянию на 15 февраля, количество граждан России, проживающих на территории "ДНР" и "ЛНР", якобы составляет 775 тыс. 620 человек, а еще для 170 тыс. человек пока проходит процедура оформления гражданства.
Добавим
18 февраля после массового артобстрела боевиками Донбасса, боевики "ДНР" и "ЛНР" объявили о начале "массовой эвакуации населения в Россию.
По словам лидера боевиков Пушилина, президент Украины Владимир Зеленский якобы "в ближайшее время прикажет военным перейти в наступление".
Спустя время в оккупированном Донецке прозвучала сирена "гражданской обороны"..
Однако, в Кремле заявили, что ничего не слышали об эвакуации населения, а местные жители сообщили журналисту УНН, что паника "фэйковая", и никто не собирается покидать Донецк.
Министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что украинские военные будут давать отпор провокациям со стороны врага, но не планируют наступление на оккупированные территории.
Позже в центре Донецка прогремел взрыв. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности считает, что "взрыв" в Донецке - это сознательная провокация боевиков.
Как заявил главнокомандующий ООС Александр Павлюк, боевики на Донбассе осуществляют скопления мирного населения под видом эвакуации для проведения террористических актов. Оккупанты планируют обвинить украинских военных в их гибели.