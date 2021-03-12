Засідання фракції "Слуги народу": нардеп повідомила, що розглянуть

Цитата

"Традиційно в понеділок - засідання фракції. Обговоримо найважливіші законопроекти тижня: № 4543 про розблокування великої приватизації, № 4651 про повернення кримінальної відповідальності у вигляді позбавлення волі за недостовірне декларування, № 2194 і № 2195 про так звану земельну децентралізацію. Це ключові законопроекти для повноцінної роботи ринку землі", - написала Гришина.

Також за її словами, на фракції розглянуть законопроекти:

• № 4475, № 4398, № 4399 - стосуються реструктуризації боргів по валютних кредитах

• № 4355 про легалізацію електронних паспортів українців в додатку "Дія"

• № 4278 і № 4279 - посилки з іноземних інтернет-магазинів до 150 євро без оподаткування

• № 4241 про цивілізовану роботу колекторів.

Доповнення

Комітет з питань економічного розвитку рекомендує Верховній Раді прийняти в цілому законопроект про приватизацію об'єктів великої приватизації.

Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроект про позбавлення волі за брехню в деклараціях.

Законопроектом пропонується внести зміни у статтю 366-2 Кримінального кодексу (декларування недостовірної інформації), передбачивши, що умисне внесення недостовірних відомостей до декларації, які відрізняються від достовірних на суму від 500 до 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, карається штрафом від 3000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Якщо суб’єкт декларування умисно вніс недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму понад 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, то пропонується встановити покарання у вигляді штрафу від 4000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від 150 до 240 годин, або обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Окрім того, законопроектом пропонується внести зміни до статті 366-3 Кримінального кодексу (неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування), згідно з якими за умисне неподання декларації передбачається карати штрафом від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Нагадаємо

30 грудня 2020 року вступив в силу закон № 1074-IX про повернення покарання за брехню в декларації, проте, у більш "легкій" формі, ніж було раніше.

Документ усуває прогалини в законодавстві, що виникли у зв'язку з рішенням Конституційного суду України від 27 жовтня 2020 року, і забезпечує можливість притягнення до кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації і за неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Закон не передбачав позбавлення волі за недостовірне декларування або неподання декларації.