Заседание фракции "Слуги народа": нардеп сообщила, что рассмотрят

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“Традиционно в понедельник — заседание фракции. Обсудим самые важные законопроекты недели: № 4543 о разблокировке большой приватизации, № 4651 о возврате уголовной ответственности в виде лишения свободы за недостоверное декларирование, № 2194 и № 2195 о так называемой земельной децентрализации. Это ключевые законопроекты для полноценной работы рынка земли”, — написала Гришина.

Также по ее словам на фракции рассмотрят законопроекты:

• № 4475, № 4398, № 4399 — касаются реструктуризации долгов по валютным кредитам

• № 4355 о легализации электронных паспортов украинцев в приложении “Дия”

• № 4278 и № 4279 — посылки из иностранных интернет-магазинов до 150 евро без налогообложения

• № 4241 о цивилизованной работе коллекторов.

Дополнение

Комитет по вопросам экономического развития рекомендует Верховной Раде принять в целом законопроект о приватизации объектов большой приватизации.

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о лишении свободы за ложь в декларациях.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 366-2 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации), предусмотрев, что умышленное внесение недостоверных сведений в декларации, которые отличаются от достоверных на сумму от 500 до 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, наказывается штрафом от 3000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если субъект декларирования умышленно внес недостоверные сведения, отличающиеся от достоверных на сумму более 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то предлагается установить наказание в виде штрафа от 4000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от 150 до 240 часов, или ограничения свободы на срок до двух лет, или лишения свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Кроме того, законопроектом предлагается внести изменения в статью 366-3 Уголовного кодекса (непредоставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления), согласно которым за умышленное непредоставление декларации предполагается наказывать штрафом от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Напомним

30 декабря 2020 года вступил в силу закон № 1074-IX о возвращении наказания за ложь в декларации, однако, в более “легкой” форме, чем было раньше.

Документ устраняет пробелы в законодательстве, возникшие в связи с решением Конституционного суда Украины от 27 октября 2020 года, и обеспечивает возможности привлечения к уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредоставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Закон не предусматривал лишения свободы за недостоверное декларирование или непредоставление декларации.