Засідання фракції "Слуга народу": обговорили п’ять ключових посад міністерств і відомств

“Так, зустріч триває, і ми всі в нашому великому зборі, скажемо так. Є всі присутні, хто мають бути. Фракція ще триває, але вже завершується… Кандидатур ми обговорили достатньо на 5 ключових посад різних міністерств і відомств. І мали можливість поспілкуватись або за фізичною присутністю кожного з кандидатів, або “скайпом”, якщо такої можливості не було. І задати ті питання, які нас цікавлять. В цілому я можу сказати, що цією зустріччю я особисто задоволений, багато нового для себе почув, є час для того, щоби подумати, підтримувати чи не підтримувати того чи іншого кандидата”, - сказав Олександр Ковальчук.

Він зазначив, що добре, що є можливість обрати серед кількох кандидатів на ту чи іншу посаду.

Раніше УНН повідомляв, що засідання фракції "Слуга народу" переноситься на пізній вечір.

Також нагадаємо, народний депутат Ярослав Железняк заявив, що у парламенті розглядають кадрові зміни в п’яти міністерствах: енергетики, освіти, екології, аграрної політики та у справах ветеранів.