Зарплата українця дозволяє купити у чотири рази менше вареників, ніж поляка

КИЇВ. 21 березня. УНН. Ціна продуктів, з яких можна зліпити вареник, в Україні виявилася найнижчою, порівняно із країнами Євросоюзу. Водночас і зарплати українців є найнижчими. Порівняно із поляками українці можуть купити в 4 рази менше вареників. Про це свідчать дані сервісу “Інфляційний барометр”, запущеного на “Платформі ефективного регулювання”, передає УНН.