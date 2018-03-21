Зарплата українця дозволяє купити у чотири рази менше вареників, ніж поляка
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Ціна продуктів, з яких можна зліпити вареник, в Україні виявилася найнижчою, порівняно із країнами Євросоюзу. Водночас і зарплати українців є найнижчими. Порівняно із поляками українці можуть купити в 4 рази менше вареників. Про це свідчать дані сервісу “Інфляційний барометр”, запущеного на “Платформі ефективного регулювання”, передає УНН.
Як звернули увагу в Офісі ефективного регулювання, в Україні вареник найдешевший, проте і купити українці їх можуть найменше.
У Фінляндії, наприклад, за свою зарплату жителі можуть купити 1 482 порції, в Німеччині 1 409, в Польщі — 836. При цьому в Україні на середню зарплату можна купити лише 271 порцію вареників за даними Держстатистики і 212 порцій за даними торговельних мереж.
Крім того, Офіс порівняв відповідні показники для українських регіонів.
Найвищий рівень відповідної купівельної спроможності в Києві, а устсайдером є Чернігівська область.
В регіонах західної України складові вареника є найдешевшими, особливо на Тернопільщині, але це збалансовують і невисокі зарплати.
Найгірша ситуація в областях, що оточують столичний регіон. Близькість до Києві “сприяє” швидшому відтоку більш кваліфікованих кадрів і гальмує зростання зарплати на місцях, а ціни там, в свою чергу, значно вищі за західноукраїнські.
Нагадаємо, станом на кінець лютого вареники в Україні подорожчали на 6,8%.