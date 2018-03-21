Зарплата украинца позволяет купить в четыре раза меньше вареников, чем поляка

КИЕВ. 21 марта. УНН. Цена продуктов, из которых можно слепить вареник, в Украине оказалась самой низкой по сравнению со странами Евросоюза. В то же время и зарплаты украинцев являются самыми низкими. По сравнению с поляками украинцы могут купить в 4 раза меньше вареников. Об этом свидетельствуют данные сервиса “Инфляционный барометр”, запущенного на “Платформе эффективного регулирования”, передает УНН.