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Зарплата украинца позволяет купить в четыре раза меньше вареников, чем поляка

Зарплата украинца позволяет купить в четыре раза меньше вареников, чем поляка

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Цена продуктов, из которых можно слепить вареник, в Украине оказалась самой низкой по сравнению со странами Евросоюза. В то же время и зарплаты украинцев являются самыми низкими. По сравнению с поляками украинцы могут купить в 4 раза меньше вареников. Об этом свидетельствуют данные сервиса “Инфляционный барометр”, запущенного на “Платформе эффективного регулирования”, передает УНН.

Как обратили внимание в Офисе эффективного регулирования, в Украине вареник дешевый, однако и купить украинцы их могут меньше.

В Финляндии, например, за свою зарплату жители могут купить 1 482 порции, в Германии 1 409, в Польше - 836. При этом в Украине на среднюю зарплату можно купить только 271 порцию вареников по данным Госстатистики и 212 порций по данным торговых сетей.

Кроме того, Офис сравнил соответствующие показатели для украинских регионов.

Самый высокий уровень соответствующей покупательной способности в Киеве, а устсайдером является Черниговская область.

В регионах западной Украины составляющие вареника являются самыми дешевыми, особенно на Тернопольщине, но это балансируют и невысокие зарплаты.

Хуже всего ситуация в областях, окружающих столичный регион. Близость к Киеву “способствует” более быстрому оттоку квалифицированных кадров и тормозит рост зарплаты на местах, а цены там, в свою очередь, значительно выше, чем западноукраинские.

Напомним, по состоянию на конец февраля вареники в Украине подорожали на 6,8%.

Украинские Национальные Новости

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