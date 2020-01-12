Зароблений пенальті Маліновського не допоміг "Аталанті" обіграти лідера чемпіонату Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. У матчі 19-го туру італійської Серії А один із лідерів першості, міланський "Інтер", на власному полі приймав "Аталанту" півзахисника збірної України Руслана Маліновського. Про це повідомляє пресслужба УАФ, передає УНН.
Український футболіст розпочав поєдинок на лаві для запасних і з’явився на полі на 53-й хвилині. На 75-й хвилині м’яч після верхової боротьби між Русланом і захисником суперника відлетів до Госенса, який зрівняв рахунок у зустрічі. На 88-й хвилині Маліновський заробив пенальті, але Муріель його не реалізував. У підсумку — 1:1.
Зауважимо, що із 35 очками "Аталанта" посідає четверту сходинку в турнірній таблиці Серії А.
Додамо, в цьому сезоні Маліновський провів у складі бергамців 22 матчі, забив три м’ячі та віддав дві гольові передачі.