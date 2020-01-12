Заработанный пенальти Малиновского не помог "Аталанте" обыграть лидера чемпионата Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В матче 19-го тура итальянской Серии А один из лидеров первенства, миланский "Интер", на своем поле принимал "Аталанту" полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского. Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН.
Украинский футболист начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 53-й минуте. На 75-й минуте мяч после верховой борьбы между Русланом и защитником соперника улетел в Госенса, который сравнял счет во встрече. На 88-й минуте Малиновский заработал пенальти, но Муриель его не реализовал. В итоге - 1:1.
Заметим, что с 35 очками "Аталанта" занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А.
Добавим, в этом сезоне Малиновский провел в составе бергамцев 22 матча, забил три мяча и отдал две голевые передачи.