Зарахування іноземців у виші продовжено через карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Строки зарахування іноземців до закладів вищої освіти України у 2020/2021 навчальному році продовжено у зв’язку з карантинними обмеженнями. Про це повідомив т.в.о. міністра освіти та науки Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"У зв’язку з карантинними обмеженнями та епідеміологічною ситуацією МОН продовжило строки зарахування іноземців до закладів вищої освіти України у 2020/2021 навчальному році двічі на рік: до 15 грудня 2020 року та 15 квітня 2021 року. Також надається можливість для іноземців навчатися за дистанційною формою, за винятком спеціальностей галузі знань "22.Охорона здоров’я", - повідомив Шкарлет.
Відповідні зміни, з його слів, зареєстровані в Мін'юсті та 30 жовтня офіційно опубліковані.
Нагадаємо, на тлі пандемії студентів-іноземців в Україні суттєво поменшало.