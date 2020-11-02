Зарахування іноземців у виші продовжено через карантин

"У зв’язку з карантинними обмеженнями та епідеміологічною ситуацією МОН продовжило строки зарахування іноземців до закладів вищої освіти України у 2020/2021 навчальному році двічі на рік: до 15 грудня 2020 року та 15 квітня 2021 року. Також надається можливість для іноземців навчатися за дистанційною формою, за винятком спеціальностей галузі знань "22.Охорона здоров’я", - повідомив Шкарлет.

Відповідні зміни, з його слів, зареєстровані в Мін'юсті та 30 жовтня офіційно опубліковані.

Нагадаємо, на тлі пандемії студентів-іноземців в Україні суттєво поменшало.