Зачисление иностранцев в вузы продлено из-за карантина

"В связи с карантинными ограничениями и эпидемиологической ситуацией МОН продлило сроки зачисления иностранцев в учреждения высшего образования Украины в 2020/2021 учебном году дважды в год: до 15 декабря 2020 года и 15 апреля 2021 года. Также предоставляется возможность для иностранцев учиться по дистанционной форме, за исключением специальностей области знаний "22.Здравоохранение", - сообщил Шкарлет.

Соответствующие изменения, по его словам, зарегистрированы в Минюсте и 30 октября официально опубликованы.

Напомним, на фоне пандемии студентов-иностранцев в Украине стало существенно меньше.