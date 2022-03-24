Заради військових: Зеленський попросив Альянс ніколи не казати, що українська армія не відповідає стандартам НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час звернення до НАТО на саміті попросив лідерів країн Альянсу більше ніколи не казати, що українська армія не відповідає стандартам НАТО, оскільки держава показала, на що здатні українські стандарти, передає кореспондент УНН.
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“А єдине, що я від вас вимагаю… Після такого місяця війни. Це прохання заради наших військових. Після такої війни проти росії… Більше, прошу, ніколи, ніколи не говоріть нам, що наша армія не відповідає стандартам НАТО”, - заявив Зеленський.
Деталі
Він додав, що українська армія показала, як багато вона можемо дати загальній безпеці в Європі і світі.
Однак НАТО ще належить показати, що Альянс може зробити. Для порятунку людей. Показати, що це дійсно найпотужніше оборонне обʼєднання в світі. І Україна дуже чекає на реальні дії, додав він.
Доповнення
У НАТО оцінюють, що від 7000 до 15 000 російських солдатів було вбито за чотири тижні війни в Україні.