Ради военных: Зеленский попросил Альянс никогда не говорить, что украинская армия не соответствует стандартам НАТО

Цитата

“А единственное, что я от вас требую... После такого месяца войны. Это просьба ради наших военных. После такой войны против россии... Больше, прошу, никогда, никогда не говорите нам, что наша армия не соответствует стандартам НАТО”, - заявил Зеленский.

Детали

Он добавил, что украинская армия показала, как много она может дать общей безопасности в Европе и мире.

Однако НАТО еще предстоит показать, что Альянс может сделать. Для спасения людей. Показать, что это действительно самое мощное оборонительное объединение в мире. И Украина очень ждет реальных действий, добавил он.

Дополнения

В НАТО оценивают, что от 7000 до 15 000 российсских солдат были убиты за четыре недели войны в Украине.