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Ради военных: Зеленский попросил Альянс никогда не говорить, что украинская армия не соответствует стандартам НАТО

Киев • УНН

 • 171162 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к НАТО на саммите попросил лидеров стран Альянса больше никогда не говорить, что украинская армия не соответствует стандартам НАТО, поскольку государство показало, на что способны украинские стандарты, передает корреспондент УНН.

Ради военных: Зеленский попросил Альянс никогда не говорить, что украинская армия не соответствует стандартам НАТО

Цитата

“А единственное, что я от вас требую... После такого месяца войны. Это просьба ради наших военных. После такой войны против россии... Больше, прошу, никогда, никогда не говорите нам, что наша армия не соответствует стандартам НАТО”, - заявил Зеленский.

Детали

Он добавил, что украинская армия показала, как много она может дать общей безопасности в Европе и мире.

Однако НАТО еще предстоит показать, что Альянс может сделать. Для спасения людей. Показать, что это действительно самое мощное оборонительное объединение в мире. И Украина очень ждет реальных действий, добавил он.

Дополнения

В НАТО оценивают, что от 7000 до 15 000 российсских солдат были убиты за четыре недели войны в Украине.

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