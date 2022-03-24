Ради военных: Зеленский попросил Альянс никогда не говорить, что украинская армия не соответствует стандартам НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к НАТО на саммите попросил лидеров стран Альянса больше никогда не говорить, что украинская армия не соответствует стандартам НАТО, поскольку государство показало, на что способны украинские стандарты, передает корреспондент УНН.
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“А единственное, что я от вас требую... После такого месяца войны. Это просьба ради наших военных. После такой войны против россии... Больше, прошу, никогда, никогда не говорите нам, что наша армия не соответствует стандартам НАТО”, - заявил Зеленский.
Детали
Он добавил, что украинская армия показала, как много она может дать общей безопасности в Европе и мире.
Однако НАТО еще предстоит показать, что Альянс может сделать. Для спасения людей. Показать, что это действительно самое мощное оборонительное объединение в мире. И Украина очень ждет реальных действий, добавил он.
Дополнения
В НАТО оценивают, что от 7000 до 15 000 российсских солдат были убиты за четыре недели войны в Украине.