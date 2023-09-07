Запровадження виїзних МСЕК: оглянули понад 20 тис. військових

Карчевич повідомила, що запроваджено виїзні МСЕК для військовослужбовців.

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“Зараз вже проведено 1402 виїзних МСЕК та оглянуто понад 20 тис. військовослужбовців”, — розповіла Карчевич.

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Раніше повідомлялося, що для військових та військовозобов’язаних будуть спрощувати процедуру проходження ВЛК. Так, для них у лікарнях діятимуть окремі черги, а на законодавчому рівні планують врегулювати конкретний час, за який можна пройти комісію.

Командування Медичних сил ЗСУ спільно з МОЗ, командуваннями видів і родів ЗСУ розробили зміни до розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби, служби у військовому резерві.