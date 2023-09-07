Запровадження виїзних МСЕК: оглянули понад 20 тис. військових
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Проведено понад 1,4 тисячі виїзних Медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) та оглянуто понад 20 тисяч військовослужбовців безпосередньо в медзакладах, де вони проходять лікування. Про це повідомила заступник міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Марія Карчевич під час онлайн брифінгу, передає кореспондент УНН.
Карчевич повідомила, що запроваджено виїзні МСЕК для військовослужбовців.
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“Зараз вже проведено 1402 виїзних МСЕК та оглянуто понад 20 тис. військовослужбовців”, — розповіла Карчевич.
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Раніше повідомлялося, що для військових та військовозобов’язаних будуть спрощувати процедуру проходження ВЛК. Так, для них у лікарнях діятимуть окремі черги, а на законодавчому рівні планують врегулювати конкретний час, за який можна пройти комісію.
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