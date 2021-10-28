У Masterсard запровадили криптовалютні платежі

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Повідомляється, що платіжна система Mastercard анонсувала інтеграцію криптовалютних платежів. Партнери Mastercard, включаючи банки та продавців, найближчим часом зможуть додати підтримку цифрових активів у власні продукти. Платіжна мережа уклала партнерство із криптовалютною платформою Bakkt. Користувачі Mastercard зможуть зберігати, купувати та продавати цифрові активи.

Відомо, що Mastercard планує додати підтримку криптовалют у програму лояльності. Це дасть партнерам платіжної мережі можливість нагороджувати своїх клієнтів цифровими активами за різні досягнення.

Нагадаємо

У п’ятницю, 15 жовтня, біткоін досяг шестимісячного максимуму, наблизившись до рекорду, встановленого у квітні. Так криптовалюта відреагувала на чутки про те, що американські регулятори, в особі Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), схвалять запуск біржового торгового фонду (ETF) на основі ф’ючерсних контрактів на BTC.

Найбільша у світі криптовалюта подорожчала майже на 4% до 59 664 тисяч доларів і досягла найвищого рівня з середини квітня. Цього року її вартість подвоїлася і наблизилася до рекордного квітневого максимуму в 64 895 тисяч доларів.