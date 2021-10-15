Біткойн досяг шестимісячного максимуму. Трейдери впевнені, що регулятор США схвалить обмін біткоінів

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Найбільша у світі криптовалюта подорожчала майже на 4% до 59 664 тисяч доларів і досягла найвищого рівня з середини квітня. Цього року її вартість подвоїлася і наблизилася до рекордного квітневого максимуму в 64 895 тисяч доларів.

Комісія з цінних паперів і бірж США готова дозволити першому американському ф’ючерсному Bitcoin ETF почати торги на наступному тижні. Про це в четвер, 14 жовтня, повідомило агентство Bloomberg з посиланням на анонімні наближені джерела.

Втім, Бен Кейслан, глава відділу досліджень і стратегії азіатської кріптовалютної біржі AAX, вважає, що стрибок біткоінів вище 59 тисяч доларів не був випадковістю. Довгострокові інвестори йшли до нього вже довгий час.

Кілька керуючих фондами, включаючи VanEck Bitcoin Trust, ProShares, Invesco, Valkyrie і Galaxy Digital Funds, подали заявки на запуск Bitcoin ETF в США. Однак поки не отримали жодної відповіді. Цього року кріптовалютні ETF були запущені у Канаді і Європі.

Додамо

Уже в найближчі дні стане відомо, чи схвалить SEC створення Bitcoin ETF або знову відкладе ухвалення рішення. Аналітики розділилися на два табори. І табір песимістів апелює до того, що в даний момент в США немає необхідної регулятивної бази для таких рішень. Тому схвалення варто очікувати не раніше 2022 року.