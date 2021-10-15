Биткойн достиг шестимесячного максимума. Трейдеры уверены, что регулятор США одобрит обмен биткойнов

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КИЕВ. 15 октября. УНН. В пятницу, 15 октября, биткоин достиг шестимесячного максимума, приблизившись к рекорду, установленному в апреле. Так криптовалюта отреагировала на слухи о том, что американские регуляторы в лице Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), одобрят запуск биржевого торгового фонда (ETF) на основе фьючерсных контрактов на BTC. Об этом пишет УНН со ссылкой на агентство Reuters.

Детали

Крупнейшая в мире криптовалюта подорожала почти на 4% до 59 664 тысяч долларов и достигла самого высокого уровня с середины апреля. В этом году ее стоимость удвоилась и приблизилась к рекордному апрельского максимуму в 64 895 тысяч долларов.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США готова разрешить первому американскому фьючерсному Bitcoin ETF начать торги на следующей неделе. Об этом в четверг, 14 октября, сообщило агентство Bloomberg News со ссылкой на анонимные приближенные источники.

Впрочем, Бен Кейслан, глава отдела исследований и стратегии азиатской криптовалютной биржи AAX, считает, что скачок биткоина выше 59 тысяч долларов не был случайностью. Долгосрочные инвесторы шли к нему уже долгое время.

Несколько управляющих фондами, включая VanEck Bitcoin Trust, ProShares, Invesco, Valkyrie и Galaxy Digital Funds, подали заявки на запуск Bitcoin ETF в США. Однако пока не получили никакого ответа. В этом году криптовалютные ETF были запущены в Канаде и Европе.

Добавим

Уже в ближайшие дни станет известно, примет SEC создания Bitcoin ETF или снова отложит принятие решения. Аналитики разделились на два лагеря. И лагерь пессимистов апеллирует к тому, что в данный момент в США нет необходимой регулятивной базы для таких решений. Поэтому одобрение стоит ожидать не ранее 2022 года.

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