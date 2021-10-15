Биткойн достиг шестимесячного максимума. Трейдеры уверены, что регулятор США одобрит обмен биткойнов

КИЕВ. 15 октября. УНН. В пятницу, 15 октября, биткоин достиг шестимесячного максимума, приблизившись к рекорду, установленному в апреле. Так криптовалюта отреагировала на слухи о том, что американские регуляторы в лице Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), одобрят запуск биржевого торгового фонда (ETF) на основе фьючерсных контрактов на BTC. Об этом пишет УНН со ссылкой на агентство Reuters.