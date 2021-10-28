В Masterсard ввели криптовалютные платежи

Детали

Сообщается, что платежная система Mastercard анонсировала интеграцию криптовалютных платежей. Партнеры Mastercard, включая банки и продавцов, в ближайшее время могут добавить поддержку цифровых активов в собственные продукты. Платежная сеть заключила партнерство с криптовалютной платформой Bakkt. Пользователи Mastercard могут хранить, покупать и продавать цифровые активы.

Известно, что Mastercard планирует добавить поддержку криптовалют в программу лояльности. Это даст партнерам платежной сети возможность награждать своих клиентов цифровыми активами за разные достижения.

Напомним

В пятницу, 15 октября, биткоин достиг шестимесячного максимума , приблизившись к рекорду, установленному в апреле. Так криптовалюта отреагировала на слухи о том, что американские регуляторы, в лице Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), одобрят запуск биржевого торгового фонда (ETF) на основе фьючерсных контрактов на BTC.

Крупнейшая в мире криптовалюта подорожала почти на 4% до 59,664 млн долларов и достигла наивысшего уровня с середины апреля. В этом году ее стоимость удвоилась и приблизилась к рекордному апрельскому максимуму в 64 895 тысяч долларов.