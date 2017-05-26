Запровадження “безвізу” не вплине на малий прикордонний рух — МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Запровадження безвізового режиму з Європейським Союзом для короткотермінових поїздок громадян України не вплине на порядок поїздок громадян України, який застосовується в рамках угод про малий прикордонний рух. Про це йдеться в повідомленні на Facebook Департаменту консульської служби МЗС України, передає УНН.
“Запровадження безвізового режиму для короткотермінових поїздок громадян України не матиме впливу на порядок поїздок громадян України, який застосовується в рамках угод про малий прикордонний рух”, — йдеться в повідомленні.
Зокрема, зазначається, що угоди про малий прикордонний рух, укладені з Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Румунією, застосовуватимуться і надалі.
Як повідомляв УНН, Президент підписав указ щодо реалізації права українців на безвізові поїздки до ЄС.