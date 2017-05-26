Введение "безвиза" не повлияет на малое пограничное движение - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Введение безвизового режима с Европейским Союзом для краткосрочных поездок граждан Украины не повлияет на порядок поездок граждан Украины, применяемых в рамках соглашения о малом пограничном движении. Об этом говорится в сообщении на Facebook Департамента консульской службы МИД Украины, передает УНН.
"Введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины не окажет влияния на порядок поездок граждан Украины, применяемых в рамках соглашения о малом пограничном движении", - говорится в сообщении.
В частности, отмечается, что соглашения о малом пограничном движении, заключенное с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией, будут применяться и в дальнейшем.
Как сообщал УНН, Президент подписал указ по реализации права украинского на безвизовые поездки в ЕС.