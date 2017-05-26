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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Введение "безвиза" не повлияет на малое пограничное движение - МИД

Киев • УНН

 • 9858 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Введение безвизового режима с Европейским Союзом для краткосрочных поездок граждан Украины не повлияет на порядок поездок граждан Украины, применяемых в рамках соглашения о малом пограничном движении. Об этом говорится в сообщении на Facebook Департамента консульской службы МИД Украины, передает УНН.

Введение "безвиза" не повлияет на малое пограничное движение - МИД

"Введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины не окажет влияния на порядок поездок граждан Украины, применяемых в рамках соглашения о малом пограничном движении", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что соглашения о малом пограничном движении, заключенное с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией, будут применяться и в дальнейшем.

Как сообщал УНН, Президент подписал указ по реализации права украинского на безвизовые поездки в ЕС.

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