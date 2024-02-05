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Запрошуйте друзів та отримуйте винагороду від ПУМБ до 300 грн кожен

Запрошуйте друзів та отримуйте винагороду від ПУМБ до 300 грн кожен

Київ • УНН

 • 97350 перегляди

Запрошуйте друзів та отримуйте винагороду від ПУМБ до 300 грн кожен

ПУМБ збільшує винагороду за реферальною програмою "Запроси друга". З 1 лютого по 15 березня 2024 року винагороду* кожному учаснику акції буде збільшено до 300 грн

Як отримати збільшену винагороду?

·       У період з 1.02 по 15.03.2024 року у застосунку ПУМБ Online необхідно обрати "Більше" => "Запросити друга" та згенерувати лінк-запрошення.

·       Надіслати запрошення через месенджер другу – не клієнту ПУМБ або розмістити лінк у відкритому доступі в соціальних мережах.

·       Почекати, поки друг відкриє картку (дебетову або кредитну) та здійснить оплату картою на суму від 100 грн. Зверніть увагу, що оплата має бути зроблена до 15.03.24.

·       Отримати винагороду* обсягом 100 грн за умови відкриття другом дебетової картки або 300 грн за умови відкриття кредитної картки.

Друг, який виконав усі умови акції, також отримує винагороду* 100 грн або 300 грн.

Кількість друзів, яких можна запрошувати до участі - необмежена. Тож, не зволікайте та беріть участь в реферальній програмі!

Більше про реферальну програму від ПУМБ - за лінком.

*Сума винагороди програми "Запроси друга" залежить від обраної кредитної чи дебетової картки та підлягає оподаткуванню та зборам у розмірі 19,5%.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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