Запрошуйте друзів та отримуйте винагороду від ПУМБ до 300 грн кожен
Київ • УНН
Запрошуйте друзів та отримуйте винагороду від ПУМБ до 300 грн кожен
ПУМБ збільшує винагороду за реферальною програмою "Запроси друга". З 1 лютого по 15 березня 2024 року винагороду* кожному учаснику акції буде збільшено до 300 грн
Як отримати збільшену винагороду?
· У період з 1.02 по 15.03.2024 року у застосунку ПУМБ Online необхідно обрати "Більше" => "Запросити друга" та згенерувати лінк-запрошення.
· Надіслати запрошення через месенджер другу – не клієнту ПУМБ або розмістити лінк у відкритому доступі в соціальних мережах.
· Почекати, поки друг відкриє картку (дебетову або кредитну) та здійснить оплату картою на суму від 100 грн. Зверніть увагу, що оплата має бути зроблена до 15.03.24.
· Отримати винагороду* обсягом 100 грн за умови відкриття другом дебетової картки або 300 грн за умови відкриття кредитної картки.
Друг, який виконав усі умови акції, також отримує винагороду* 100 грн або 300 грн.
Кількість друзів, яких можна запрошувати до участі - необмежена. Тож, не зволікайте та беріть участь в реферальній програмі!
Більше про реферальну програму від ПУМБ - за лінком.
*Сума винагороди програми "Запроси друга" залежить від обраної кредитної чи дебетової картки та підлягає оподаткуванню та зборам у розмірі 19,5%.