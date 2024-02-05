ПУМБ увеличивает вознаграждение по реферальной программе "Запроси друга". В период с 1 февраля по 15 марта 2024 года вознаграждение* каждому участнику акции "Запроси друга" будет увеличено до 300 грн.

Как принять участие?

· В период с 1.02 по 15.03.2024 г. в приложении ПУМБ Online необходимо выбрать "Больше"" => "Запроси друга" и сгенерировать линк-приглашение.

· Отправить приглашение через мессенджер другу – не клиенту ПУМБ или разместить ссылку в открытом доступе в социальных сетях.

· Подождать, пока друг откроет карту (дебетовую или кредитную) и произведет оплату картой на сумму от 100 грн. Оплата должна быть произведена до 15.03.24.

· Получить вознаграждение* в размере 100 грн при открытии другом дебетовой карты или 300 грн при открытии кредитной карты.

Друг, выполнивший все условия акции, также получает вознаграждение* 100 грн или 300 грн.

Больше о реферальной программе от ПУМБ – по ссылке.

*Сумма вознаграждения программы "Запроси друга" зависит от выбранной кредитной или дебетовой карты и подлежит налогообложению и сборам в размере 19,5%.