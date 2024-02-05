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ПУМБ увеличивает вознаграждение по реферальной программе "Запроси друга"

ПУМБ увеличивает вознаграждение по реферальной программе "Запроси друга"

Киев  •  УНН

05 февраль 2024, 12:39  •  5333 просмотра

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ПУМБ увеличивает вознаграждение по реферальной программе "Запроси друга"

ПУМБ увеличивает вознаграждение по реферальной программе "Запроси друга". В период с 1 февраля по 15 марта 2024 года вознаграждение* каждому участнику акции "Запроси друга" будет увеличено до 300 грн.

Как принять участие?

·       В период с 1.02 по 15.03.2024 г. в приложении ПУМБ Online необходимо выбрать "Больше"" => "Запроси друга" и сгенерировать линк-приглашение.

·       Отправить приглашение через мессенджер другу – не клиенту ПУМБ или разместить ссылку в открытом доступе в социальных сетях.

·       Подождать, пока друг откроет карту (дебетовую или кредитную) и произведет оплату картой на сумму от 100 грн. Оплата должна быть произведена до 15.03.24.

·       Получить вознаграждение* в размере 100 грн при открытии другом дебетовой карты или 300 грн при открытии кредитной карты.

Друг, выполнивший все условия акции, также получает вознаграждение* 100 грн или 300 грн.

Больше о реферальной программе от ПУМБ – по ссылке.

*Сумма вознаграждения программы "Запроси друга" зависит от выбранной кредитной или дебетовой карты и подлежит налогообложению и сборам в размере 19,5%.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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ПУМБ увеличивает вознаграждение по реферальной программе "Запроси друга"

ПУМБ увеличивает вознаграждение по реферальной программе "Запроси друга".

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ПУМБ увеличивает вознаграждение по реферальной программе "Запроси друга"

На Буковине с выстрелами задержали нарушителей границы: продолжаются поиски переправщика

Пограничники на Буковине задержали трех человек, которые пытались незаконно пересечь границу с Румынией, и разыскивают контрабандиста, который им помогал.

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Зеленский посетил инновационный лицей в Днепре и отметил условия для обучения

Президент Зеленский посетил инновационный лицей в Днепре и поблагодарил учителей за то, что, несмотря на трудности, обеспечивают нормальную жизнь и условия для обучения украинских детей.

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Боевая подготовка, опыт и знание английского: Игнат рассказал о критериях, по которым отбирали пилотов для обучения на F-16

Для обучения F-16 в Украине были отобраны пилоты с боевым опытом и знанием английского языка.

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Боевая подготовка, опыт и знание английского: Игнат рассказал о критериях, по которым отбирали пилотов для обучения на F-16

На Днепропетровщине жестоко избили волонтера: полиция начала расследование

Полиция начала досудебное расследование по факту жестокого избиения волонтера в Каменском, в результате которого у мужчины были повреждены челюсть, зубы и губы.

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На Днепропетровщине жестоко избили волонтера: полиция начала расследование

Атака рф на Херсон унесла жизни четырех человек - МВД

По данным министра внутренних дел Украины, в результате обстрела российскими войсками украинского города Херсон погибли 4 человека, еще один получил ранения.

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Почему дорожают сырые продукты - ответ НБУ

Национальный банк Украины ожидает, что продовольственная инфляция в 2023 году будет выше, чем в предыдущем году.

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Почему дорожают сырые продукты - ответ НБУ

Руководителя Samsung оправдали по противоречивому делу о финансовых преступлениях

Суд снял с генерального директора Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна обвинения в бухгалтерском мошенничестве, связанном со слиянием двух дочерних компаний Samsung в 2015 году.

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Руководителя Samsung оправдали по противоречивому делу о финансовых преступлениях

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

Представитель Вооруженных сил Украины подтвердил, что с октября прошлого года россия сосредоточила возле Купянска около 40 000 военнослужащих и 500 танков, но отметил, что не все эти силы сейчас участвуют в боевых действиях, и что украинская оборона сдерживает россиян.

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город