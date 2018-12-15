Запрошений архімандрит не зміг потрапити на Об'єднавчий собор
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Запрошений на Об'єднавчий собор українських православних церков у столиці архімандрит Кирило Говорун, який раніше був головою відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ МП, не зміг на нього потрапити. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВВС Україна.
Він повідомив, що "отримав запрошення до участі в цьому заході як експерт". "Та прибувши до Софії Київської, архімандрит не знайшов себе у списках і не зміг потрапити на собор", - пише видання.
Архімандрит Кирило свого часу був головою відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ МП, а також деякий час працював у структурах РПЦ. Зараз же є професором університету Лойола-Мерімаунт у США.
Нагадаємо, голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП архієпископ Климент (Вечеря) заявив, що Ті ієрархи УПЦ МП, які беруть участь в Об'єднавчому соборі, "створюють нову церкву і туди переходять".