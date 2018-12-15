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Приглашенный архимандрит не смог попасть на Объединительный собор

Киев • УНН

 • 20610 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Приглашенный на Объединительный собор украинских православных церквей в столице архимандрит Кирилл Говорун, который ранее был главой отдела внешних церковных связей УПЦ МП, не смог на него попасть. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВВС Украина.

Приглашенный архимандрит не смог попасть на Объединительный собор

Он сообщил, что "получил приглашение на участие в этом мероприятии в качестве эксперта". "Но прибыв к Софие Киевской, архимандрит не нашел себя в списках и не смог попасть на собор", - пишет издание.

Архимандрит Кирилл в свое время был председателем отдела внешних церковных связей УПЦ МП, а также некоторое время работал в структурах РПЦ. Сейчас же является профессором университета Лойола-Меримаунт в США.

Напомним, председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент (Вечеря) заявил, что те иерархи УПЦ МП, которые участвуют в Объединительном соборе, "создают новую церковь и туда переходят".

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