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Запропоновані зміни для водіїв: нові штрафи, покарання за п'яне водіння та правила видачі прав

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Кабінет міністрів України на засіданні у п'ятницю погодив посилення покарання за порушення правил дорожнього руху. Які новації пропонується ввести для водіїв, повідомляє УНН.

Запропоновані нововведення, як зазначили у МВС, стосуються обмеження швидкості руху у населених пунктах, системи штрафів, посилення відповідальності за керування транспортом у нетверезому стані та впровадження відеофіксації порушень дорожнього руху.

Серед головних новацій МВС - обмеження швидкості руху у населених пунктах до 50 км/год. Ця швидкість не лише встановлена в Європі і США, а й рекомендована за результатами масштабного дослідження швидкості реакції людини в екстремальній ситуації Всесвітньою організацією охорони здоров’я, підкреслили у відомстві.

Крім того, у кілька разів пропонується збільшити розміри штрафів за низку адміністративних правопорушень. Зокрема, за перевищення максимально дозволеної швидкості руху більше, ніж на 50 км/год., установити штраф 3400 гривень (зараз штраф за це правопорушення 510 гривень).

За залишення місця ДТП пропонується встановити штраф 3400 гривень та передбачити можливість позбавлення права керування транспортним засобом на строк до шести місяців.

У 20 разів збільшується розмір штрафу за управління транспортом без права керування – він становитиме 10 200 гривень, а за повторне порушення – 40 800 гривень. Особи, позбавлені права керування, порушивши закон, сплачуватимуть штраф у розмірі 20 400 гривень, а за повторне вчинення цього порушення протягом року – 40 800 гривень.

Новими змінами також планується запровадження системи автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР та внесення змін до Порядку видачі посвідчення водія.

Крім того пропонуються зміни, згідно з якими строк дії водійського посвідчення, отриманого вперше, становитиме два роки. Наступне, якщо особа не вчинила три або більше адмінправопорушень у сфері безпеки руху, видаватимуться на 30 років.

Для реалізації цих пропозицій МВС України внесло на розгляд уряду проект закону про посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, а також три проекти постанов Кабінету міністрів щодо змін до Правил дорожнього руху, Положення про порядок видачі посвідчення водія та функціонування системи фіксації адміністративних правопорушень. Кабмін схвалив такі зміни.

Найближчим часом пакет документів буде передано до Верховної Ради України.

 

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